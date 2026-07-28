Лимиты и цены. Что происходит с топливным рынком Самарской области 28 июля

В то же время, ограничения на продажу топлива в области продлены на неопределённый срок, но переведены в статус временных. Лимиты действуют на розничную продажу бензина и дизельного топлива: для легкового автомобиля — не более 40 и 100 литров соответственно, для грузового — не более 300 литров. Отгрузка в канистры по прежнему под запретом.