Лимиты и цены. Что происходит с топливным рынком Самарской области 28 июля

Губернатор Вячеслав Федорищев отметил, что положение дел стабилизируется, но поручил всем ответственным ведомствам не ослаблять контроль.
Очереди и ограничения
Очереди на АЗС сокращаются, но сохраняются, отметил глава региона. Снизить ажиотаж позволяет возобновление поставок топлива от производителей на частные заправки области.
«Проработана ситуация по отгрузке топлива с наших нефтебаз с целью уменьшения стоимости у частных компаний. С момента начала ажиотажа наши нефтяные компании перестали грузить топливо на частные АЗС, и они были вынуждены покупать топливо с рынка у спекулянтов», — рассказал глава регионального Минпромторга Денис Гурков.
Губернатор Вячеслав Федорищев в свою очередь обратил внимание на необходимость мониторинга цен и выявления возможных спекулятивных действий через анализ поставок и остатков топлива. «В структуре региональной системы АЗС превалируют независимые автозаправочные станции, — подчеркнул губернатор. — Контроль — это когда видишь план — факт и контролируешь ситуацию».
В то же время, ограничения на продажу топлива в области продлены на неопределённый срок, но переведены в статус временных. Лимиты действуют на розничную продажу бензина и дизельного топлива: для легкового автомобиля — не более 40 и 100 литров соответственно, для грузового — не более 300 литров. Отгрузка в канистры по прежнему под запретом.
Обзор цен на АЗС 28 июля 2026 года
Обзор цен на АЗС Самарской области, актуальных 28 июля 2026 года подготовили наши коллеги из «ФедералПресс», изучив прайсы 123 заправок Самары и 450 по региону.
По данным, собранным журналистами, средняя цена АИ-92 в Самарской области 28 июля составляет 86,97 рубля за литр. АИ-95 обойдется в 92,90 рубля. Литр АИ-98 стоит 108,03 рубля. За АИ-100 придется заплатить 123,43 рубля. Средняя стоимость литра дизельного топлива составляет 90,07 рубля.
В столице области топливо стоит чуть дороже. Литр АИ-92 в среднем обойдется в 89,61 рубля, АИ-95 — 95,74 рубля, АИ-98 — в 107,99 рубля, АИ-100 — в 123,56 рубля. ДТ стоит 89,08 рубля за литр.
Впрочем, на разных АЗС цены довольно серьёзно разнятся, так что при поиске топлива водителям рекомендуется заранее воспользоваться бесплатными сервисами поиска и мониторинга автозаправочных станций.