Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Wildberries и Ozon сократили сроки расплаты с волгоградскими селлерами

Wildberries и Ozon выполнили предупреждения ФАС и синхронизировали выплаты продавцам.

Wildberries и Ozon выполнили предупреждения ФАС и синхронизировали выплаты продавцам за реализованные товары. Как сообщили в антимонопольном федеральном ведомстве, теперь предельный срок зачисления денежных средств на счет продавца не будет превышать 30 календарных дней с момента реализации товара.

Кроме того, Ozon с 31 июля изменит обозначение в карточке товара: вместо «Оригинал» будет отображаться «Бренд проверен». Это соответствует принимаемым площадкой действиям по проверке оригинальности товара, подчеркнули в службе.

Также компании исполнили требование ФАС об отмене привязки тарифов на логистику к цене товара.

Для продавцов внесенные коррективы означают прозрачную и предсказуемую стоимость доставки, которая не зависит от ценообразования на товар. Новшество должны оценить и потребители в связи с отменой дополнительной нагрузки на конечную стоимость продукции.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше