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Средневековые бои, музыка и огненное шоу: в Немане на День города можно будет бесплатно посетить замок Рагнит

Из Калининграда запустят дополнительные автобусы.

Источник: Клопс.ru

В Немане на День города распахнёт ворота замок Рагнит. На территории старинной крепости пройдёт фестиваль «Энергия веков»0+. Об этом сообщают организаторы программы.

В выходные, 22 и 23 августа, в Немане состоится историко-культурный фестиваль, приуроченный к юбилею области. Основные события развернутся на территории замка и центральной площади города. Вход в Рагнит в эти дни будет бесплатным для всех желающих.

В программе — поединки в формате исторического средневекового боя, реконструкция, работа полевого лагеря, музыка и вечернее фаер-шоу под открытым небом. Организаторы также обещают интерактивные площадки для всех возрастов, угощения и ярмарку с изделиями местных мастеров. Подробную программу они огласят позже.

Для гостей из Калининграда будут организованы специальные автобусы. Четыре рейса отправятся в Неман утром 22 и 23 августа. Вечером они же отвезут гостей обратно.

Организаторы фестиваля — замок Рагнит, администрация Неманского муниципального округа и Госкорпорация «Росатом».

В июне замок Рагнит в Немане вновь стал музыкальной площадкой после долгого перерыва.

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