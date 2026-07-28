ChatGPT стал отказываться копировать стиль писателей

Нейросеть ChatGPT начала отказываться от выполнения запросов на написание текста с прямой имитацией стилей известных писателей. В ответ на подобные задания чат-бот предлагает создать тексты, опирающиеся на «общие черты» этих авторов, сохраняя при этом «собственный, неповторимый стиль», сообщает Ars Technica.
Журналисты предложили модели написать вступление к рассказу в стиле Стивена Кинга. Однако ChatGPT отказался полностью копировать стиль писателя и предложил текст, передающий «схожие ощущения».
К аналогичным уловкам нейросеть прибегала и в случае с другими живыми авторами, например Дж. К. Роулинг и Эми Тан. Интересно, что на запросы, касающиеся умерших писателей, чат-бот дал такие же ответы. Отчет No Latency, опубликованный ранее в этом месяце, показывал, что подобное поведение не распространялось на умерших авторов.
Подобные изменения могут иметь юридическое значение, считают журналисты. В настоящее время OpenAI продолжает судиться с писателями из-за нарушения авторских прав. В одном из исков напрямую упоминается «невероятная способность ChatGPT генерировать текст, похожий на текст, содержащийся в защищенных авторским правом текстовых материалах».
Закон об авторском праве в США, как правило, не распространяется на стиль писателя. Однако текст, созданный ИИ, может стать нарушением закона, если он имеет «существенную схожесть» с произведениями оригинального автора.
OpenAI отмечает, что ее модель для генерации изображений DALL·E 3 отклоняет запросы на создание изображений в стиле ныне живущих художников. Исследование No Latency также показало, что стили писателей отказывается копировать модель Perplexity AI. В свою очередь, Google Gemini свободно выполняет подобные задачи. Нейросети Anthropic Claude и Microsoft Copilot создают текст с оговорками, которые, по мнению исследователей, свидетельствуют о «понимании проблемы имитации».
Claude выплатит писателям $1,5 млрд.
Ранее суд утвердил мировое соглашение об урегулировании спора между компанией Anthropic, разрабатывающей ИИ Claude, и группой авторов. Организация обязалась выплатить им $1,5 млрд (около 117 млрд руб.).
Писатели обвиняли компанию в использовании их книг для обучения Claude. Суд признал сам факт использования произведений для обучения нейросети «добросовестным использованием».
Однако судья постановил, что компания нарушила права авторов, сохранив более 7 млн пиратских копий книг в «центральной библиотеке». Уточняется, что она необязательно предназначалась для обучения ИИ.
Часть авторов отказались от участия в мировом соглашении и подали отдельные иски против Anthropic. Разбирательство по ним все еще продолжается.
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