ChatGPT стал отказываться копировать стиль писателей

К аналогичным уловкам нейросеть прибегала и в случае с другими живыми авторами, например Дж. К. Роулинг и Эми Тан. Интересно, что на запросы, касающиеся умерших писателей, чат-бот дал такие же ответы. Отчет No Latency, опубликованный ранее в этом месяце, показывал, что подобное поведение не распространялось на умерших авторов.