Изобретатели из России представили уникальные проекты в Китае

Дарья Шейнина из Перми, которой в этом году также исполнилось 16 лет, представила на выставке биоразлагаемый гель-пленкообразователь из сфагнового мха и натуральных полимеров BioBark для обработки ран растений. Идея создания лекарства для деревьев пришла к Дарье после того, как вандалы повредили березу во дворе ее загородного дома, и девушка не смогла вылечить растение ни одним средством из магазина.