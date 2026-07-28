В России зафиксирован рост интереса общества к православной вере и ее символам

В России 28 июля отмечают День Крещения Руси. Памятная дата была установлена федеральным законом № 32-ФЗ от 31 мая 2010 года. В этот же день Русская православная церковь чтит память святого равноапостольного князя Владимира — крестителя Руси. Принятие христианства в 988 году стало одним из главных событий в истории страны. Оно определило не только веру народа, но и устройство государства, развитие культуры, отношения между людьми и само представление о том, что такое Россия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».