Синоптики предупредили про жару до +36 в Беларуси в начале августа 2026

В субботу, 1 августа, будет без осадков. Кратковременные дожди возможны утром и днем на большей части Беларуси, местами возможно усиление ветра с порывами от 15 до 20 метров в секунду. Ночью прогнозируется от +13 до +20 градусов, по юго-восточной части — от +10 до +12 градусов. Днем окажется от +25 до +32 градусов, а местами по югу — от +33 до +36 градусов.