Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мексике нашли пещеру с хранилищем ритуальной керамики доколумбовой эпохи

Специалисты Национального института антропологии и истории страны обнаружили 179 артефактов.

МЕХИКО, 28 июля. /ТАСС/. Специалисты Национального института антропологии и истории (INAH) Мексики обнаружили пещеру с 13 ритуальными хранилищами доколумбовой эпохи, содержащими 179 артефактов, на территории муниципалитета Синталапа штата Чьяпас в южной части страны. Как сообщается на сайте ведомства, это одно из важнейших археологических открытий в регионе за последние десятилетия.

Пещера, получившая название Мундо-Соке, обнаружена местным гидом. Она имеет длину 100 м, а доступ к ней крайне затруднен — требуется спуск по веревке на глубину более 10 м. Эксперты INAH считают, что это помогло сохранить пространство в целости на протяжении веков и предотвратить его разграбление.

Внутри пещеры были обнаружены ритуальные урны и чаши, многие из которых украшены изображениями ягуаров, сов и змей. «В мировоззрении народа соке эти три животных связаны с ночным миром и пещерами: ягуар символизирует тьму и является хранителем подземного мира, сова ассоциируется с ночью и мудростью, а змея — с силой и циклом жизни и смерти», — объясняет научный сотрудник подразделения Института в Чьяпасе Хосуэ Лосада Толедо.

Некоторые артефакты украшены изображениями шипов сейбы — священного дерева для народов этого региона, что, по мнению экспертов, указывает на церемониальное предназначение пещеры. По словам Лосады Толедо, она, вероятно, использовалась для церемоний, призванных вызвать дождь и плодородие.

Специалисты INAH продолжают изучение пещеры и найденных в ней артефактов. Планируются детальные исследования внутренних частей керамических предметов, которые находятся в хорошем состоянии и могут содержать остатки использованных для ритуалов веществ. По предварительным оценкам, образцы керамики могли быть созданы в период 600−900 гг. н. э.

Узнать больше по теме
Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше