В Мексике нашли пещеру с хранилищем ритуальной керамики доколумбовой эпохи

Внутри пещеры были обнаружены ритуальные урны и чаши, многие из которых украшены изображениями ягуаров, сов и змей. «В мировоззрении народа соке эти три животных связаны с ночным миром и пещерами: ягуар символизирует тьму и является хранителем подземного мира, сова ассоциируется с ночью и мудростью, а змея — с силой и циклом жизни и смерти», — объясняет научный сотрудник подразделения Института в Чьяпасе Хосуэ Лосада Толедо.