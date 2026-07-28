В Мексике нашли пещеру с хранилищем ритуальной керамики доколумбовой эпохи

МЕХИКО, 28 июля. /ТАСС/. Специалисты Национального института антропологии и истории (INAH) Мексики обнаружили пещеру с 13 ритуальными хранилищами доколумбовой эпохи, содержащими 179 артефактов, на территории муниципалитета Синталапа штата Чьяпас в южной части страны. Как сообщается на сайте ведомства, это одно из важнейших археологических открытий в регионе за последние десятилетия.
Пещера, получившая название Мундо-Соке, обнаружена местным гидом. Она имеет длину 100 м, а доступ к ней крайне затруднен — требуется спуск по веревке на глубину более 10 м. Эксперты INAH считают, что это помогло сохранить пространство в целости на протяжении веков и предотвратить его разграбление.
Внутри пещеры были обнаружены ритуальные урны и чаши, многие из которых украшены изображениями ягуаров, сов и змей. «В мировоззрении народа соке эти три животных связаны с ночным миром и пещерами: ягуар символизирует тьму и является хранителем подземного мира, сова ассоциируется с ночью и мудростью, а змея — с силой и циклом жизни и смерти», — объясняет научный сотрудник подразделения Института в Чьяпасе Хосуэ Лосада Толедо.
Некоторые артефакты украшены изображениями шипов сейбы — священного дерева для народов этого региона, что, по мнению экспертов, указывает на церемониальное предназначение пещеры. По словам Лосады Толедо, она, вероятно, использовалась для церемоний, призванных вызвать дождь и плодородие.
Специалисты INAH продолжают изучение пещеры и найденных в ней артефактов. Планируются детальные исследования внутренних частей керамических предметов, которые находятся в хорошем состоянии и могут содержать остатки использованных для ритуалов веществ. По предварительным оценкам, образцы керамики могли быть созданы в период 600−900 гг. н. э.