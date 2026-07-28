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Новый канал оповещений о БПЛА и ракетах появился в Белгородской области

В Вейделевском округе Белгородской области настроили оповещения об опасности атаки беспилотников на волне 89,4 FM — на радиостанции «Мир Белогорья». Об этом 28 июля сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

Источник: Коммерсантъ

В Вейделевском округе Белгородской области настроили оповещения об опасности атаки беспилотников на волне 89,4 FM — на радиостанции «Мир Белогорья». Об этом 28 июля сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

«Пожалуйста, найдите пару минут и настройте свое радио на эту волну. Это простая, но жизненно важная мера предосторожности для вас и ваших близких», — обратился к жителям Вейделевского округа господин Шуваев.

В Белгородской области оповещения о БПЛА и ракетной опасности звучат на радиоволнах, а также публикуются в каналах в мессенджере «Макс». Для разных округов предусмотрены свои каналы. «Ъ-Черноземье» публиковал их полный список.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в городе Шебекино Белгородской области под удар ВСУ попал пассажирский автобус. Пострадали 19 человек. Шестеро раненых находятся в тяжелом состоянии.

За прошлые сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ один мирный житель погиб, и пострадали еще 12 человек.

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