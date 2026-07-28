В КЖД рассказали, как быть калининградцам, которые не смогли купить билеты на прямой поезд в Москву из-за высокого спроса

Инструкция от КЖД такая. Рекомендуется за 5 дней до запланированной поездки приобрести билеты на поезд № 360 Калининград — Адлер. Он отправляется с Южного вокзала в 17:52 и прибывает в Смоленск на следующий день в 11:09. Уже из Смоленска в Москву в 13:26 и 16:04 отправляются «Ласточки».