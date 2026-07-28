Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В КЖД рассказали, как быть калининградцам, которые не смогли купить билеты на прямой поезд в Москву из-за высокого спроса

Добраться до столицы предлагают комбинированным способом с пересадкой на «Ласточку» в Смоленске.

Из-за высокого спроса в период отпусков не все пассажиры могут купить билеты на прямой поезд из Калининграда в Москву и обратно. В пресс-службе КЖД рассказали, как быть — поехать можно комбинированным способом с пересадкой в Смоленске.

Инструкция от КЖД такая. Рекомендуется за 5 дней до запланированной поездки приобрести билеты на поезд № 360 Калининград — Адлер. Он отправляется с Южного вокзала в 17:52 и прибывает в Смоленск на следующий день в 11:09. Уже из Смоленска в Москву в 13:26 и 16:04 отправляются «Ласточки».

С Белорусского вокзала Москвы «Ласточка» отходит в 09:56 и 12:00 и прибывают в Смоленск в 14:07 и 16:03.

Из Смоленска поезд дальнего следования № 359 Адлер — Калининград отходит в 17:08. Таким образом, в Калининград поезд прибывает на следующий день в 08:30.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше