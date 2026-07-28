На Чусовой продолжили многолетнюю традицию массового крещения

В старинном селе Полевской-Станционный на реке Чусовой 28 июля состоялось массовое крещение. В День Крещения Руси к Православной церкви присоединились 43 человека.
Праздник отмечают в день памяти равноапостольного князя Владимира, при котором в 988 году произошло Крещение Руси. Традицию проводить в этот день массовый обряд на Чусовой заложил епископ Викентий. Более чем за двадцать лет здесь приняли христианскую веру около 5 тысяч человек.
«Князя Владимира можно назвать нашим духовным отцом. С него пошла Крещёная Русь, и этот праздник — прежде всего напоминание о наших главных ценностях, на которых базируется наше государство, — православной христианской вере. Благодаря этому наш народ многие века одерживал победы над врагом, сохранял авторитет в этом мире», — говорит иерей Сергий Волков.
В этом году из-за паводка крещение впервые прошло не в Чусовой, а в большой купели, установленной на её берегу. Организаторы рассчитывают, что в следующем году участники обряда вновь смогут погружаться в реку.
В подготовке праздника помог Фонд святой Екатерины. Благотворители оборудовали в храме кухню, где будут готовить угощения для прихожан.