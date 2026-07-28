На Чусовой продолжили многолетнюю традицию массового крещения

Праздник отмечают в день памяти равноапостольного князя Владимира, при котором в 988 году произошло Крещение Руси. Традицию проводить в этот день массовый обряд на Чусовой заложил епископ Викентий. Более чем за двадцать лет здесь приняли христианскую веру около 5 тысяч человек.