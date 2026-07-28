Врач Соломатина предупредила, что БАДы могут вызвать токсический гепатит

Соломатина отметила, что БАДы иногда временно улучшают состояние, и человек начинает увеличивать дозировку в надежде на более длительный эффект. В некоторых случаях приём добавок может затруднить работу иммунной системы, из-за чего организм может не заметить начинающегося воспаления или не придать ему должного значения. Это может привести к обострению, которое негативно скажется на состоянии печени.