Врач Соломатина предупредила, что БАДы могут вызвать токсический гепатит

Любители биологически активных добавок (БАДов) могут столкнуться с развитием токсического гепатита из-за их избыточного употребления, сообщила диетолог Елена Соломатина в интервью изданию «Абзац».
По её словам, многие выбирают БАДы без рекомендаций врачей, что может привести к нежелательным реакциям. Увеличение дозы опасно для здоровья, особенно для печени.
Соломатина отметила, что БАДы иногда временно улучшают состояние, и человек начинает увеличивать дозировку в надежде на более длительный эффект. В некоторых случаях приём добавок может затруднить работу иммунной системы, из-за чего организм может не заметить начинающегося воспаления или не придать ему должного значения. Это может привести к обострению, которое негативно скажется на состоянии печени.
Двойная нагрузка на печень возникает при одновременном приёме двух видов добавок, смешивании их с лекарствами или использовании препаратов без сертификатов качества. В таких случаях риск развития токсического гепатита увеличивается.
Соломатина также предупредила, что многие БАДы не проходят клинических исследований, и их дозировка не стандартизирована, что затрудняет контроль за их качеством. Например, сочетание гуараны, кофеина и крепкого чая может вызвать перегрузку организма, а экстракт грейпфрута — изменить работу печёночных ферментов, что может привести к передозировке или недостатку полезных веществ при одновременном приеме лекарств.