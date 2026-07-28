В Манско-Уярском округе арестовали подростка сбившего двоих пешеходов

Авария произошла в ночь на 26 июля в селе Нарва. По версии следствия, подросток взял автомобиль родителей, чтобы покататься с другом. Прав на управление машиной у него не было. На улице Заводской он сбил двух пешеходов, которые находились на обочине. 46-летний мужчина и 35-летняя женщина погибли на месте. 20-летний пассажир автомобиля получил травмы и был госпитализирован. Медицинское освидетельствование показало, что подросток находился в состоянии алкогольного опьянения.