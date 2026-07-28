Люлин: ни один бизнес, наживающийся на здоровье граждан, не имеет права на существование

«Ранее у нас не было четкого механизма привлечения к ответственности за нарушения в этой сфере, теперь же бизнес и должностные лица будут понимать, что за несоблюдение требований последуют существенные штрафы. Но главное — это даже не наказание, а профилактика. Мы хотим, чтобы предприниматели и руководители осознали свою социальную ответственность и добросовестно исполняли требования закона», — отметил председатель комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления и регламенту Владимир Паков. «Нижегородская область последовательна в своей позиции: вейпы в регионе запрещаются, за нарушение запрета вводим серьезную ответственность на законодательном уровне. Это вопрос здоровья и безопасности детей, поэтому штрафы очень ощутимые — до одного миллиона рублей для юрлиц», — подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Александр Соловьёв. «Мы не можем оставаться безучастными, когда речь идет о последствиях потребления вейпов и другой гадости. Эти устройства не просто наносят непоправимый вред организму — они еще и представляют реальную угрозу здоровью и жизни подрастающего поколения. Мириться с этим злом мы не имеем права. Устанавливая штрафы, мы создаем действенный механизм контроля и показываем: нарушение закона повлечет ответственность. Но главное — мы заявляем твердо: преступный бизнес, наживающийся на здоровье людей, не имеет права на существование», — заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.