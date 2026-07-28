Люлин: ни один бизнес, наживающийся на здоровье граждан, не имеет права на существование

27 июля в Законодательном собрании Нижегородской области прошло заседание комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту. Депутаты обсудили проект закона, внесенный губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, о внесении изменений в Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях.
Документ подготовлен в целях установления административной ответственности за нарушения, которые не допускаются региональным законом о дополнительных мерах, направленных на охрану здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции.
За распространение и (или) хранение, а также стимулирование продажи такой продукции размеры административных штрафов для должностных лиц составят от сорока до пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц — от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей.
Особое внимание участники заседания уделили высокой социальной значимости вопроса. Как отметили депутаты, новые меры призваны создать дополнительные стимулы для соблюдения установленных ограничений и защитить население от вредного воздействия.
Кроме того, законопроектом предусмотрено наделение министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях и рассмотрению таких дел. По мнению автора документа, это позволит оперативно реагировать на выявленные нарушения и обеспечивать неотвратимость наказания.
По итогам обсуждения депутаты поддержали инициативу и рекомендовали законопроект к рассмотрению и принятию на следующем заседании Законодательного собрания 30 июля.
«Ранее у нас не было четкого механизма привлечения к ответственности за нарушения в этой сфере, теперь же бизнес и должностные лица будут понимать, что за несоблюдение требований последуют существенные штрафы. Но главное — это даже не наказание, а профилактика. Мы хотим, чтобы предприниматели и руководители осознали свою социальную ответственность и добросовестно исполняли требования закона», — отметил председатель комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления и регламенту Владимир Паков. «Нижегородская область последовательна в своей позиции: вейпы в регионе запрещаются, за нарушение запрета вводим серьезную ответственность на законодательном уровне. Это вопрос здоровья и безопасности детей, поэтому штрафы очень ощутимые — до одного миллиона рублей для юрлиц», — подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Александр Соловьёв. «Мы не можем оставаться безучастными, когда речь идет о последствиях потребления вейпов и другой гадости. Эти устройства не просто наносят непоправимый вред организму — они еще и представляют реальную угрозу здоровью и жизни подрастающего поколения. Мириться с этим злом мы не имеем права. Устанавливая штрафы, мы создаем действенный механизм контроля и показываем: нарушение закона повлечет ответственность. Но главное — мы заявляем твердо: преступный бизнес, наживающийся на здоровье людей, не имеет права на существование», — заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.