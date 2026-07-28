Нижегородцам старшего возраста советуют пройти диспансеризацию летом

«Многим из нас совсем не хочется думать о походах к врачу в летние месяцы. Однако именно сейчас представителям старшего поколения особенно полезно пройти диспансеризацию. Это не просто формальность, а реальный способ вовремя заметить тревожные сигналы организма и не столкнуться с обострением хронических болезней в холодное время года», — говорит Наталья Савицкая.