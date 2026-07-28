Нижегородцам старшего возраста советуют пройти диспансеризацию летом

Нижегородские врачи рекомендуют жителям старшего возраста пройти диспансеризацию в летний период. Этот сезон считается оптимальным, чтобы оценить состояние здоровья и обратить внимание на хронические заболевания, которые обычно обостряются осенью или зимой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
По словам главврача областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Натальи Савицкой, летняя диспансеризация особенно актуальна для нижегородцев «серебряного возраста» из-за коротких очередей и комфортного маршрута к поликлинике. Также этот сезон позволяет врачам уделить больше времени каждому пациенту.
«Многим из нас совсем не хочется думать о походах к врачу в летние месяцы. Однако именно сейчас представителям старшего поколения особенно полезно пройти диспансеризацию. Это не просто формальность, а реальный способ вовремя заметить тревожные сигналы организма и не столкнуться с обострением хронических болезней в холодное время года», — говорит Наталья Савицкая.
В осенний и зимний периоды увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, учащаются случаи гипертонии, бронхитов и других проблем со здоровьем. Диспансеризация летом позволяет выявить факторы риска заранее, например, с помощью анализа крови и ЭКГ. Летом еще можно успеть на щадящую терапию, корректировку диеты и образа жизни пациента для минимизации рисков в холодный сезон.
В министерстве здравоохранения Нижегородской области напомнили, что диспансеризация — это целый комплекс оценки состояния здоровья. Летом процедуры можно разделить так, чтобы избежать перегрузки организма. В частности, пациенту предлагают в один день пройти базовые обследования, а на следующий — посетить профильных врачей.
Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления. Перечень обследований для каждого пациента зависит от его возраста и состояния здоровья.
Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с прошлого года по поручению президента России Владимира Путина. Он направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году.
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