На Галицкого засыпали яму, в которую провалилась машина

На улице Генерала Галицкого в Калининграде засыпали яму, в которую утром в воскресенье провалился автомобиль. Об этом с места события во вторник, 28 июля, сообщает корреспондент «Клопс».
Подрядчик вышел на место и вырезал часть асфальта, а позже засыпал провал. Сейчас участок огорожен. Дыра образовалась на парковке, поэтому на движение транспорта ситуация не влияет.
Ранее в администрации Калининграда сообщали «Клопс», что причина появления дыры в покрытии неизвестна. А вот сама она уже успела стать источником проблемы. Утром 26 июля заднее колесо проезжавшей здесь машины полностью провалилось в дыру, а корпус практически лёг на дорогу. Об этом рассказал «Клопс» владелец автомобиля Игорь.
Улицу Генерала Галицкого неделю назад открыли после масштабного ремонта. Там обновили асфальт, тротуары, обустроили велодорожку, парковочные места, островок безопасности и газоны. Журналисты «Клопс» также прогулялись по улице с фотоаппаратом и рулеткой. Что бросилось в глаза — читайте в нашем обзоре.