На Галицкого засыпали яму, в которую провалилась машина

Ранее в администрации Калининграда сообщали «Клопс», что причина появления дыры в покрытии неизвестна. А вот сама она уже успела стать источником проблемы. Утром 26 июля заднее колесо проезжавшей здесь машины полностью провалилось в дыру, а корпус практически лёг на дорогу. Об этом рассказал «Клопс» владелец автомобиля Игорь.