Дорожный рабочий погиб при наезде спецтехники на Борском мосту

Смертельная авария произошла на Борском мосту: погиб 48-летний дорожный рабочий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.
Трагедия случилась вечером 27 июля. Виновником ДТП стал водитель «ГАЗели», который, следуя из Нижнего Новгорода, влетел в автомобиль дорожной службы. От удара спецмашина наехала на рабочего. Травмы оказались несовместимые с жизнью.
В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.
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