Дорожный рабочий погиб при наезде спецтехники на Борском мосту

Трагедия случилась вечером 27 июля. Виновником ДТП стал водитель «ГАЗели», который, следуя из Нижнего Новгорода, влетел в автомобиль дорожной службы. От удара спецмашина наехала на рабочего. Травмы оказались несовместимые с жизнью.