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Дорожный рабочий погиб при наезде спецтехники на Борском мосту

В автомобиль дорожной службы влетела «ГАЗель».

Источник: Живем в Нижнем

Смертельная авария произошла на Борском мосту: погиб 48-летний дорожный рабочий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Трагедия случилась вечером 27 июля. Виновником ДТП стал водитель «ГАЗели», который, следуя из Нижнего Новгорода, влетел в автомобиль дорожной службы. От удара спецмашина наехала на рабочего. Травмы оказались несовместимые с жизнью.

В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

Ранее мы писали, что игумен Фролищевой пустыни погиб в ДТП под Нижним Новгородом.