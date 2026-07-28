В ЕАО 300 тысяч рублей похищены через телефон потерпевшей

Как выяснили следователи, мужчина приехал к дому потерпевшей за долгом. Не дождавшись хозяйки, он зашёл на веранду, где на тумбочке лежал телефон. Подозреваемый взял устройство и с помощью банковского приложения похитил 300 000 рублей. Деньги он потратил на личные нужды — заправил автомобиль, купил алкоголь и продукты.