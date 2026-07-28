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Курение может повысить риски возрастных изменений глаз, предупредила врач

Курачинова: курение негативно влияет на сосуды, усиливает окислительный стресс.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Курение усиливает окислительный стресс и повышает риски возрастных изменений, особенно при наследственной предрасположенности, предупредила врач-офтальмолог Зарина Курачинова.

«Курение негативно влияет на сосуды, усиливает окислительный стресс и может повышать риски возрастных изменений глаз. Это особенно важно для людей с наследственной предрасположенностью к заболеваниям сетчатки, катаракте или сосудистым нарушениям», — сказала Курачинова NEWS.ru.

По словам врача, в офтальмологии здоровый образ жизни — не абстрактная рекомендация, а необходимость: глазам нужны нормальное кровоснабжение и поступление кислорода без постоянного токсического воздействия. Курачинова подчеркнула, что отказ от курения полезен не только для легких и сердца, но и для органов зрения.