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Имущество депутата Бойкова арестовано по делу о хищении 450 млн рублей

Он находится в международном розыске.

В Красноярском крае суд арестовал имущество депутата Заксобрания Алексея Бойкова, который находится в международном розыске. Его подельник — 36-летний житель Берёзовки — предстанет перед судом, сообщает «Город Прима».

По версии следствия, в 2024—2025 годах они организовали нелегальную майнинговую ферму под видом пасеки. Зарегистрировали фирму «Медоед», арендовали лесные участки, а вместо ульев разместили контейнеры, трансформаторы и майнинговое оборудование. Электричество воровали, тайно подключившись к сетям.

За год похищено более 40 миллионов кВт·ч на сумму свыше 450 миллионов рублей. Полученную криптовалюту легализовали через биржи — более 13 миллионов рублей.

Правоохранители изъяли оборудование, арестовали имущество фигурантов на 200 миллионов рублей. Дело передано в суд.