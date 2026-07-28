Стоимость бывшего ТЦ «Этажи» в Нижнем Новгороде оценили в 911 млн рублей

Спустя почти полтора года региональные власти пересмотрели эти планы. В правительстве пояснили, что решение связано с изменившейся экономической ситуацией и корректировкой бюджетных приоритетов. В итоге проект переезда отложили, а само здание решили продать на условиях, которые позволят получить положительный финансовый эффект для области.