Названы самые востребованные врачи по ДМС в Татарстане

Такие данные получила СберСтрахование, проанализировав статистику обращений клиентов по программам ДМС за последние два года в 16 регионах России, где расположены города-миллионники.
На терапевтов пришёлся 21% всех консультаций врачей в регионе. Второе место заняли врачи по вопросам женского здоровья (14% обращений), третье — неврологи (12%). В пятёрку самых востребованных специалистов также вошли отоларингологи и гастроэнтерологи (по 8%).
В целом по стране терапевты стали самыми востребованными специалистами в 14 из 16 исследованных регионов. Исключением стали Башкортостан и Красноярский край, где по числу обращений лидировали неврологи. При этом неврологи вошли в тройку самых востребованных специалистов во всех исследованных регионах, а врачи по вопросам женского здоровья — в 15 из 16. Кроме того, Татарстан вошел в число регионов с одной из самых высоких долей обращений к врачам по вопросам женского здоровья, уступив только Красноярскому краю (15%).
Ирина Архипова, руководитель направления развития продаж медицинского страхования СберСтрахования:
«Полис ДМС упрощает путь к врачу за счёт широкого выбора клиник и специалистов. Кроме того, он даёт доступ к круглосуточной сервисной поддержке, что особенно важно, когда проблемы со здоровьем возникают неожиданно. В такой ситуации человек имеет возможность обратиться к специалисту, который сможет грамотно маршрутизировать его. Оператор колл-центра поможет сориентироваться по описанным жалобам, подобрать ближайшую клинику и время для записи, чтобы застрахованный мог как можно быстрее получить помощь. Это снимает необходимость разбираться во всём самостоятельно и искать врача наугад».