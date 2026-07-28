Названы самые востребованные врачи по ДМС в Татарстане

«Полис ДМС упрощает путь к врачу за счёт широкого выбора клиник и специалистов. Кроме того, он даёт доступ к круглосуточной сервисной поддержке, что особенно важно, когда проблемы со здоровьем возникают неожиданно. В такой ситуации человек имеет возможность обратиться к специалисту, который сможет грамотно маршрутизировать его. Оператор колл-центра поможет сориентироваться по описанным жалобам, подобрать ближайшую клинику и время для записи, чтобы застрахованный мог как можно быстрее получить помощь. Это снимает необходимость разбираться во всём самостоятельно и искать врача наугад».