На рынке в Ростове нашли 900 единиц контрафакта со знаками мировых брендов

Напомним, ранее на рынке изъяли около тысячи подозрительных товаров. Кроме того, на «Темернике» провели масштбаный рейд, в ходе которого завели административные дела, а также изъяли более 10 тонн пищевой продукции и 9 тысяч бутылок безалкогольных напитков.