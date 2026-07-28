Парламентарий отметил, что украинские военные анонсировали удары по гражданским объектам в рамках тех самых «сорока дней», о которых говорил президент Украины Владимир Зеленский. Колесник допускает, что террористические вылазки ВСУ приурочены к избирательной кампании. Он перечислил несколько целей украинской власти:
В ГД раскрыли, зачем ВСУ активизировали атаки по мирным жителям
Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил NEWS.ru, что ВСУ наращивают атаки на мирных жителей России прямо перед выборами в Госдуму. По его мнению, таким образом Киев пытается посеять панику среди населения.