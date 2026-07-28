В ГД раскрыли, зачем ВСУ активизировали атаки по мирным жителям

Парламентарий отметил, что украинские военные анонсировали удары по гражданским объектам в рамках тех самых «сорока дней», о которых говорил президент Украины Владимир Зеленский. Колесник допускает, что террористические вылазки ВСУ приурочены к избирательной кампании. Он перечислил несколько целей украинской власти: