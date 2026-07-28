От внутренних поисков до рок-манифестов: «Мураками» представят в Калининграде новый альбом

В калининградском клубе «Вагонка» в воскресенье, 18 октября, выступит рок-группа «Мураками». Концерт пройдёт в рамках тура «Невеста хочет в…», посвящённого выходу тринадцатого студийного альбома коллектива. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.
Музыканты отправляются в большой осенний тур, который охватит более 40 городов — от Калининграда до Новосибирска. В новой программе прозвучат свежие композиции и культовые синглы коллектива.
Альбом, вышедший в апреле 2026 года, стал первой полноформатной работой «Мураками» за последние три года. Пластинка объединена одним настроением — попыткой разобраться в собственных чувствах, переживаниях и опыте. В песнях соседствуют грусть и радость, внутренние поиски и воспоминания, но главной темой остаётся любовь.
«Этот альбом — наша жизнь, мы идём своей дорогой. Всё, что я хотела прожить — я прожила: в нём и расставания, и поиск ответов на глупые вопросы, и споры с самим собой, и недопонимания с близкими, и боль», — рассказала солистка группы Диляра Вагапова.
На пластинку попали композиции «Максималистка» с «Нэил Шери», «Олдбой» с группой «СЛОТ», «Кто такой Джон Голт?», «Салютами», «Камчатка» и другие треки. Некоторые песни имеют долгую историю: например, идея композиции «Куда течёт река» появилась больше десяти лет назад. А песня «Лети», исполненная гитаристом и музыкальным руководителем коллектива Раилем Латыповым, стала одной из самых личных в альбоме.
Музыканты работали над альбомом в Казани, Москве и Нижнем Новгороде. Основную часть материала записали в студии Раиля Латыпова, который также занимался продюсированием. К созданию альбома присоединились Павел Шепелев и Константин Воробьёв (Cardio Killer).
За годы существования «Мураками» зарекомендовали себя как группа, которая легко соединяет эмоциональные баллады и мощные рок-композиции. «Невеста хочет домой» продолжает эту традицию — здесь есть и лирика, и энергия живого выступления.
Концерт начнётся в 19:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».