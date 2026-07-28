От внутренних поисков до рок-манифестов: «Мураками» представят в Калининграде новый альбом

«Этот альбом — наша жизнь, мы идём своей дорогой. Всё, что я хотела прожить — я прожила: в нём и расставания, и поиск ответов на глупые вопросы, и споры с самим собой, и недопонимания с близкими, и боль», — рассказала солистка группы Диляра Вагапова.