Нижегородцам старшего возраста рекомендуют пройти диспансеризацию в летний период

Нижегородские медики обращают внимание граждан старшего возраста на возможность пройти диспансеризацию в летний период. Именно теплое время года считается оптимальным для оценки состояния здоровья и профилактики обострений хронических заболеваний, которые обычно случаются в осенне-зимний сезон.
По словам главного врача Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Натальи Савицкой, диспансеризация летом особенно актуальна для граждан «серебряного возраста»: меньше очередей, комфортнее добираться до поликлиники, а врач может уделить больше времени каждому пациенту.
«Многим из нас совсем не хочется думать о походах к врачу в летние месяцы. Однако именно сейчас представителям старшего поколения особенно полезно пройти диспансеризацию. Это не просто формальность, а реальный способ вовремя заметить тревожные сигналы организма и не столкнуться с обострением хронических болезней в холодное время года. Помните, что профилактический визит к врачу — это вклад в заботу о собственном здоровье. Только объединение усилий медицинского и пациентского сообщества позволит нам эффективно решать задачи национального проекта “Продолжительная и активная жизнь”», — подчеркнула Наталья Савицкая.
Врач объяснила, что осенью и зимой растет нагрузка на сердечно-сосудистую систему, учащаются случаи гипертонии, бронхитов и других проблем со здоровьем. Летняя диспансеризация позволяет выявить факторы риска заранее. Например, анализ крови может показать начальные изменения в работе почек или печени, а ЭКГ — скрытые нарушения ритма сердца. Выявив проблему летом, врач успеет назначить щадящую терапию, скорректировать диету и образ жизни пациента, чтобы минимизировать риски в холодный сезон.
«Для пациентов с гипертонией, сахарным диабетом, болезнями суставов и другими хроническими состояниями регулярный контроль жизненно важен. Летом проще соблюдать режим обследований, а погода располагает к прогулкам после визита в поликлинику. Кроме того, некоторые анализы и процедуры удобнее проходить в теплое время года: например, ультразвуковые исследования или функциональные тесты», — рассказала главный врач Городской поликлиники № 4 Канавинского района Нижнего Новгорода Инна Пудова.
В министерстве здравоохранения Нижегородской области подчеркнули, что диспансеризация — это целый комплекс оценки состояния здоровья: от измерения давления и роста до флюорографии, ЭКГ, анализов крови и консультаций узких специалистов. Летом проще распределить эти процедуры так, чтобы не перегружать организм. Например, в один день можно пройти базовые обследования, а в следующий — посетить профильных врачей.
В летний сезон поликлиники заметно пустеют: многие уезжают в отпуска или на дачи, а плановая госпитализация и сложные обследования часто переносят на осень. Для представителей старшего поколения это означает более комфортные условия для визита к врачу.
«Летом пациенты меньше времени проводят в очередях, имеют возможность спокойно поговорить с врачом, задать все волнующие вопросы. Терапевт может уделить каждому столько времени, сколько нужно, чтобы детально разобрать жалобы, скорректировать лечение и дать персональные рекомендации», — добавила Инна Пудова.
Как отметили медики, для пожилых людей поход к врачу порой сопряжен с тревогой. Летние прогулки до поликлиники и обратно помогут справиться с волнением, а спокойная атмосфера в медучреждении делает общение с врачами более продуктивным.
Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления. Для этого достаточно обратиться в регистратуру, отделения и кабинеты медицинской профилактики или подать соответствующую заявку на портале госуслуг.
Граждане старшего возраста имеют право проходить диспансеризацию ежегодно. Перечень обследований для каждого пациента зависит от его возраста и состояния здоровья. Обращаясь в поликлинику, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.
Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.