Нижегородцам старшего возраста рекомендуют пройти диспансеризацию в летний период

«Многим из нас совсем не хочется думать о походах к врачу в летние месяцы. Однако именно сейчас представителям старшего поколения особенно полезно пройти диспансеризацию. Это не просто формальность, а реальный способ вовремя заметить тревожные сигналы организма и не столкнуться с обострением хронических болезней в холодное время года. Помните, что профилактический визит к врачу — это вклад в заботу о собственном здоровье. Только объединение усилий медицинского и пациентского сообщества позволит нам эффективно решать задачи национального проекта “Продолжительная и активная жизнь”», — подчеркнула Наталья Савицкая.