Рост заказов. Ozon наращивает логистические мощности в Ростовской области

Количество онлайн-заказов на Ozon в Ростовской области выросло в 2 раза в первом полугодии 2026 года, а число активных покупателей увеличилось более чем на треть год к году. Теперь на одного клиента приходится на 52% больше заказов, чем годом ранее.
Более двух третей заказов (69%) в регионе делают клиенты из малых городов и поселений до 50 тыс. человек. Число онлайн-заказов из таких населенных пунктов выросло почти в 3,5 раза год к году, а количество активных покупателей — на 84%.
Развитие местного предпринимательства.
Вместе с цифровой платформой сегодня продолжают развивать свой бизнес более 11,5 тыс. предпринимателей из Ростовской области — многие из них предлагают клиентам уникальную продукцию собственного производства. Их совокупный оборот вырос на 20% в первом полугодии 2026 года и достиг почти 58,9 млрд рублей.
Для предпринимателей в регионе действует специальная витрина от маркетплейса — «Сделано в Ростовской области». В разделе представлены товары от местных производителей. Продавцы могут бесплатно разместить продукцию на витрине и продвигать товары среди более 67 млн активных клиентов маркетплейса по всей стране.
Расширение логистической инфраструктуры.
Благодаря совершенствованию инфраструктуры и сети пунктов выдачи заказов жители региона, в особенности из отдаленных поселений, могут быстрее и проще получать заказы в шаговой доступности, а местные предприниматели — увеличивать объемы продаж и развивать свой бизнес. В сентябре 2026 года логистическую инфраструктуру региона дополнит хаб в Батайске площадью 30 тыс. кв.м.
В Ростовской области уже работают два логистических центра маркетплейса. Один из них площадью около 80 тыс. кв.м. открылся в 2020 году. Он осуществляет полный цикл обработки заказов — от приемки товаров до размещения в мезонине и сборки заказов. Логистический центр способен разместить порядка 25 млн товаров и ежедневно обрабатывать более 550 тыс. заказов. Склад включает в себя сортировочный центр площадью свыше 20 тыс. кв.м., где заказы распределяются по направлениям доставки.
Помимо этого, в Аксайском районе действует хаб доставки маркетплейса площадью более 45 тыс.кв.м., заказы из которого передаются курьерам в доставку до клиентов либо в почти 3 тысячи ПВЗ в регионе. Второй фулфилмент-центр полного цикла запущен осенью 2025 года и вышел на полную мощность в июле 2026 года. Его площадь составляет более 85 тыс. кв.м. по полу. На логистическом объекте можно разместить порядка 40 млн товаров и ежедневно обрабатывается свыше 1 млн заказов. В рамках логистического объекта действует сортировочный центр площадью порядка 20 тыс. кв.м.
Технологии и автоматизация складов.
Инвестиции в технологическое обеспечение и IT-инфраструктуру логистических центров превысили 7,5 млрд руб.
Компания использует на складах автоматизированное оборудование, например, устройства для бесконтактного измерения веса и габаритов товаров Gauss и Batyr. А также 3Dсортеры, которые способны обрабатывать до 10 000 посылок в час. Это в 2−3 раза превышает скорость ручной сортировки. Конвейерные линии для перемещения товаров между различными зонами и уровнями склада могут обрабатывать свыше 35 тыс. отправлений в час. Технологии автоматизации логистики развивает команда разработки маркетплейса в собственной робототехнической лаборатории. Сегодня в ней задействовано почти 8,5 тыс. IT-инженеров.