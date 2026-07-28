Цена на препараты класса GLP-1 в США превысила отметку в $1000

Опрошенные изданием эксперты подчеркнули принципиально важный момент: негативные последствия в этом случае никак не связаны с российским происхождением данного препарата и в целом с выпущенными в России лекарственными средствами на основе тирзепатида. Риск в данном случае связан с особенностями состава конкретного лекарственного средства. Эта история еще раз показывает, насколько важно при выборе терапии учитывать не только действующее вещество, но и полный состав препарата, а решение о его замене принимать совместно с лечащим врачом.