Команда Эн+ приняла участие в профильной смене на красноярской «Бирюсе»

В Красноярском крае команда Эн+ стала участником смены «Мы — профессионалы» на Территории инициативной молодежи (ТИМ) «Бирюса» и вошла в тройку сильнейших среди ведущих корпораций страны. В команду вошли 36 руководителей и представителей Молодежных советов предприятий Группы Эн+ из Дивногорска, Иркутска, Братска, Ангарска и Тулуна. Это амбициозные специалисты и, возможно, будущие лидеры компании.
Пять дней более 600 молодых специалистов из госорганов, центров занятости и ведущих корпораций объединились в 25 команд из 45 регионов страны. Участники от Эн+, Русала, Полюса, Сбера, СУЭКа, Росатома, сети «Работа России» и других организаций зарабатывали баллы и боролись за кубок корпораций. Они посещали мастер-классы и лекции, участвовали в открытых диалогах и мотивационных дискуссиях, а также работали на тренингах и стратегических сессиях. По итогам смены представители энергохолдинга Эн+ завоевали множество наград в различных конкурсах и заняли третье место в общекомандном зачете.
«Помимо участия в общей образовательной программе, энергетики проявили инициативу и создали собственные площадки для всех желающих. Они выступили с лекцией об электробезопасности в быту и поиске баланса между работой и личной жизнью, а также провели практическое занятие по обработке текстовой, фото- и видеоинформации. Кроме того, в активе команды Эн+ — мастер-класс по плетению браслетов и оберегов, экоигра “Экспедиция по Енисею”, квиз и викторина о реках Ангара и Енисей, командообразующая игра “В поисках нерпы” и тематическая фотозона», — рассказали в пресс-службе компании.
Также команды представляли творческие номера. Особенно участникам смены запомнилось яркое выступление команды Эн+ в конкурсе «Интервидение». В качестве концепции участники выбрали единение двух великих сибирских рек — Ангары и Енисея. Команда участвовала и в спортивных соревнованиях, завоевав призовые места в различных дисциплинах.
Сотрудники группы компаний Эн+ регулярно посещают форум с 2009 года, а четвертый год подряд холдинг выступает его инфраструктурным партнером. Возведенные при поддержке компании объекты пользуются большой популярностью у участников «Бирюсы»: днем там проходят образовательные мероприятия, а вечером — неформальный досуг.
«Участие в “Бирюсе” — это уникальная возможность перенять опыт у лидеров отрасли, проявить собственную инициативу и с пользой провести время в кругу единомышленников. Благодаря поддержке холдинга для многих наших ребят поездка на такой масштабный форум стала возможной, и это мотивирует на дальнейшее развитие», — отметила капитан команды, сотрудник Красноярской ГЭС Алена Заболотняя.
Развитие кадрового потенциала и вовлечение сотрудников в масштабные проекты — стратегический приоритет компании Эн+. На протяжении многих лет на предприятиях энергохолдинга успешно реализуются программы поддержки молодых профессионалов и работает Корпоративный университет. Все это создает комфортную среду, где каждый может строить успешную карьеру и развиваться.