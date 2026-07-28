Команда Эн+ приняла участие в профильной смене на красноярской «Бирюсе»

«Помимо участия в общей образовательной программе, энергетики проявили инициативу и создали собственные площадки для всех желающих. Они выступили с лекцией об электробезопасности в быту и поиске баланса между работой и личной жизнью, а также провели практическое занятие по обработке текстовой, фото- и видеоинформации. Кроме того, в активе команды Эн+ — мастер-класс по плетению браслетов и оберегов, экоигра “Экспедиция по Енисею”, квиз и викторина о реках Ангара и Енисей, командообразующая игра “В поисках нерпы” и тематическая фотозона», — рассказали в пресс-службе компании.