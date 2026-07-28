В Красноярске более 60 водителей наказали за подложные номера

В Красноярске с начала года более 60 водителей привлекли к ответственности за установку и управление автомобилями с заведомо подложными регистрационными знаками. Выявлять такие машины инспекторам помогает программное обеспечение «Паутина». Система позволяет получать оперативную информацию о транспортных средствах, в том числе отслеживать их местонахождение и маршрут передвижения. Один из последних случаев произошел накануне. Инспекторы остановили автомобиль Mercedes, за рулем которого находился 18-летний красноярец без водительского удостоверения. Во время проверки выяснилось, что на машине установлен подложный регистрационный знак. В отношении водителя составили три административных материала на общую сумму до 19 тысяч рублей, машину также поместили на специализированную стоянку. В Госавтоинспекции напоминают, что профилактическая работа по выявлению автомобилей с подложными номерами ведется ежедневно. Читайте также: В Красноярске за выходные выявили более 60 нарушений у мотоциклистов и пользователей СИМ За выходные в Красноярском крае полицейским попались более 120 нетрезвых водителей В Красноярске за выходные задержали более 30 нетрезвых водителей.