На Ямале за десять лет выпустили почти 175 миллионов мальков ценных пород рыб

За время работы предприятия в водоемы Ямала выпустили почти 175 миллионов экземпляров сиговых пород, сообщает ИА «Север-Пресс». В 2026 году в реки региона уже отправили более 10 миллионов мальков муксуна, нельмы и чира, а до конца сезона планируется выпустить около 13 миллионов.