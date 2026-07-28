На Ямале за десять лет выпустили почти 175 миллионов мальков ценных пород рыб

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В поселке Харп на Собском рыбоводном заводе состоялся юбилейный, десятый сезон выпуска молоди ценных видов рыб. В естественную среду отправились мальки муксуна и нельмы. В мероприятии принял участие губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.
«На Собском рыбоводном заводе в дикую среду выпустили очередную партию молоди муксуна и нельмы. Мальки будут расти в реке Собь, откуда осенью уйдут в Обскую губу», — отметил глава региона.
За время работы предприятия в водоемы Ямала выпустили почти 175 миллионов экземпляров сиговых пород, сообщает ИА «Север-Пресс». В 2026 году в реки региона уже отправили более 10 миллионов мальков муксуна, нельмы и чира, а до конца сезона планируется выпустить около 13 миллионов.
Во время визита губернатор осмотрел инкубационный цех, личиночно-мальковый блок и участок содержания маточного стада муксуна.
Собский рыбоводный завод остается единственным предприятием в Арктической зоне, где действует полный цикл воспроизводства сиговых рыб — от получения икры до выпуска молоди в естественную среду. Предприятие было построено при поддержке компании «НОВАТЭК», а сегодня в развитии проекта участвуют десятки крупных компаний.
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