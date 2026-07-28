Уфимец три года судился за возврат денег, уплаченных за обучающий курс.

В Кировском райсуде Уфы завершилось рассмотрение дела по правам потребителя. Иск подал местный житель. В сентябре 2023 года он за 200 тыс. руб. приобрёл образовательный курс. Но спустя несколько дней передумал и потребовал деньги назад. Автор курса вернула только половину суммы, видимо, посчитав, что за несколько дней клиент успел ознакомиться с её интеллектуальной собственностью. Мужчина решил обращаться в суд, а перед этим проконсультировался со специалистами Роспотребнадзора, где ему сказали, что он имеет полное право на возврат средств.