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Уфимец три года судился за возврат денег, уплаченных за обучающий курс

Уфимец три года судился за возврат денег, уплаченных за обучающий курс.

В Кировском райсуде Уфы завершилось рассмотрение дела по правам потребителя. Иск подал местный житель. В сентябре 2023 года он за 200 тыс. руб. приобрёл образовательный курс. Но спустя несколько дней передумал и потребовал деньги назад. Автор курса вернула только половину суммы, видимо, посчитав, что за несколько дней клиент успел ознакомиться с её интеллектуальной собственностью. Мужчина решил обращаться в суд, а перед этим проконсультировался со специалистами Роспотребнадзора, где ему сказали, что он имеет полное право на возврат средств.

В результате ИП обязали выплатить 177,5 тыс. рублей: 100 тыс. — остаток стоимости курса, 20 тыс. — оплата представителя, 5 тыс. — компенсация морального вреда, и 52 тыс. руб. — штраф.

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