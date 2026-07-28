Исследование: обставить кухню с рук в Калининграде в 4 раза дешевле, чем купить всё новое

С техникой разница меньше, но тоже заметна: на вторичном рынке она дешевле примерно на 30%. Холодильник с рук стоит около 10 тысяч рублей, заводской — в среднем 20 тысяч. Подержанная плита или духовой шкаф обойдутся в 4 тысячи, микроволновка — в 2 тысячи, посудомоечная машина — в 7 тысяч, вытяжка — в 4 тысячи, мелкая кухонная техника — в 5 тысяч. В новом состоянии эти товары стоят примерно 15, 7, 18, 9 и 19 тысяч рублей соответственно.