Исследование: обставить кухню с рук в Калининграде в 4 раза дешевле, чем купить всё новое

В Калининграде мебель и техника с рук для кухни обойдутся примерно в 44 тысячи рублей, тогда как за всё новое придётся отдать около 187 тысяч. Об этом аналитики «Авито» пишут во вторник, 28 июля.
По словам экспертов, гарнитур в новом состоянии стоит около 33 тысяч рублей за погонный метр. Для стандартной кухни длиной три метра это примерно 99 тысяч, тогда как подержанный комплект целиком можно купить за 12 тысяч.
С техникой разница меньше, но тоже заметна: на вторичном рынке она дешевле примерно на 30%. Холодильник с рук стоит около 10 тысяч рублей, заводской — в среднем 20 тысяч. Подержанная плита или духовой шкаф обойдутся в 4 тысячи, микроволновка — в 2 тысячи, посудомоечная машина — в 7 тысяч, вытяжка — в 4 тысячи, мелкая кухонная техника — в 5 тысяч. В новом состоянии эти товары стоят примерно 15, 7, 18, 9 и 19 тысяч рублей соответственно.
Во втором квартале 2026 года на б/у технику пришлось 77% сделок, на гарнитуры — 48%. За три месяца спрос на кухонные приборы вырос на 13%, а интерес к мебели остался прежним.
В России увеличился спрос на специалистов по ремонту. Рост интереса к этой сфере связан сразу с несколькими факторами.