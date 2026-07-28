Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исследование: обставить кухню с рук в Калининграде в 4 раза дешевле, чем купить всё новое

Сейчас новый гарнитур на три погонных метра стоит примерно 99 тысяч рублей.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде мебель и техника с рук для кухни обойдутся примерно в 44 тысячи рублей, тогда как за всё новое придётся отдать около 187 тысяч. Об этом аналитики «Авито» пишут во вторник, 28 июля.

По словам экспертов, гарнитур в новом состоянии стоит около 33 тысяч рублей за погонный метр. Для стандартной кухни длиной три метра это примерно 99 тысяч, тогда как подержанный комплект целиком можно купить за 12 тысяч.

С техникой разница меньше, но тоже заметна: на вторичном рынке она дешевле примерно на 30%. Холодильник с рук стоит около 10 тысяч рублей, заводской — в среднем 20 тысяч. Подержанная плита или духовой шкаф обойдутся в 4 тысячи, микроволновка — в 2 тысячи, посудомоечная машина — в 7 тысяч, вытяжка — в 4 тысячи, мелкая кухонная техника — в 5 тысяч. В новом состоянии эти товары стоят примерно 15, 7, 18, 9 и 19 тысяч рублей соответственно.

Во втором квартале 2026 года на б/у технику пришлось 77% сделок, на гарнитуры — 48%. За три месяца спрос на кухонные приборы вырос на 13%, а интерес к мебели остался прежним.

В России увеличился спрос на специалистов по ремонту. Рост интереса к этой сфере связан сразу с несколькими факторами.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше