Суд отказал жителям ЖК «Окский берег» в иске против нового склада Wildberries

Как писал «Ъ-Приволжье», ООО «РВБ» планирует построить в районе поселка Новинки логистический центр с инвестициями от 12 млрд руб. Ранее власти обещали жителям зеленые зоны и социальные объекты на землях, которые отдали под склад, изменив правила землепользования и застройки. Жители настаивают, что логистический комплекс появится в непосредственной близости от их домов, по этому поводу они обращались к президенту РФ, главе СК Александру Бастрыкину, генеральному прокурору Александру Гуцану и председателю Верховного суда Игорю Краснову.