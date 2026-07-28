В Татарстане до 2030 года заменят почти 1,5 тысячи лифтов

«Хочу отдельное внимание обратить на те, что находятся на спецсчетах, с ними наиболее сложная ситуация, — подчеркнул Дамир Шайдуллин. — В 2025 году из 36 запланированных к замене лифтов только по трем была выполнена эта работа. При сохранении прежних подходов существует прямой риск нарушения установленных сроков».