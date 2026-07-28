В Татарстане до 2030 года заменят почти 1,5 тысячи лифтов

В Татарстане стартует масштабная программа по замене лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы. Как сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин на пресс-конференции в Кабинете министров региона, до 2030 года в республике планируется заменить 1474 лифта.
По словам чиновника, все лифты, чей срок эксплуатации достиг или превысил 25 лет, должны быть заменены до установленной даты. В противном случае их использование будет категорически запрещено и прекращено.
С 2026 по 2029 год в Татарстане предстоит заменить 1474 лифта. Из этого числа: 980 лифтов будут заменены за счет средств регионального оператора; 494 лифта — за счет средств на специальных счетах.
«Хочу отдельное внимание обратить на те, что находятся на спецсчетах, с ними наиболее сложная ситуация, — подчеркнул Дамир Шайдуллин. — В 2025 году из 36 запланированных к замене лифтов только по трем была выполнена эта работа. При сохранении прежних подходов существует прямой риск нарушения установленных сроков».
Порядок проведения капитального ремонта домов со специальными счетами регулируется статьей 189 Жилищного кодекса РФ. Если собственники помещений не выполняют работы в сроки, предусмотренные региональной программой капремонта, а необходимость их проведения подтверждена, орган местного самоуправления вправе принять решение о переводе средств со специального счета на счет регионального оператора.
Это означает, что жители могут потерять контроль над накоплениями, а решение о подрядчиках и сроках работ перейдет к государству.