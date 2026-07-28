В России в 2026 году запустили производство десяти жизненно важных лекарств

«По итогам I-II кварталов 2026 года в рамках нацпроекта зарегистрировано и запущено в производство 10 наименований лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, ранее не производимых на территории России», — сказала Голикова, слова которой приводит ее аппарат.