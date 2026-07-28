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В России в 2026 году запустили производство десяти жизненно важных лекарств

Голикова: в РФ в 2026 году запустили производство 10 жизненно важных лекарств.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Десять лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых лекарств, ранее не выпускавшихся в России, зарегистрировали и запустили в производство за первые шесть месяцев 2026 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Заместитель председателя правительства провела заседание проектного комитета по национальному проекту «Новые технологии сбережения здоровья».

«По итогам I-II кварталов 2026 года в рамках нацпроекта зарегистрировано и запущено в производство 10 наименований лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, ранее не производимых на территории России», — сказала Голикова, слова которой приводит ее аппарат.

Она уточнила, что выпуск этих препаратов позволит укрепить технологический суверенитет страны, снизить зависимость от зарубежных поставок и обеспечить доступность жизненно необходимых лекарств для системы здравоохранения по более низкой цене.

По словам вице-премьера, препараты применяются для лечения различных онкологических заболеваний, эпилепсии, рассеянного склероза и других заболеваний.

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