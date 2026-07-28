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Житель Правдинска снова сел пьяным за руль и попал под суд, машину арестовали

38-летний мужчина уже был судим за нетрезвое вождение. Автомобиль «Фольксваген» арестован до решения суда. В Правдинском районе перед судом предстанет 38-летний местный житель, повторно задержанный за управление автомобилем в состоянии опьянения. Как установило следствие, в посёлке Железнодорожный мужчина, уже имеющий судимость за аналогичное преступление, снова сел за руль «Фольксвагена»…

Источник: Янтарный край

38-летний мужчина уже был судим за нетрезвое вождение. Автомобиль «Фольксваген» арестован до решения суда.

В Правдинском районе перед судом предстанет 38-летний местный житель, повторно задержанный за управление автомобилем в состоянии опьянения. Как установило следствие, в посёлке Железнодорожный мужчина, уже имеющий судимость за аналогичное преступление, снова сел за руль «Фольксвагена» нетрезвым. Его остановили сотрудники ГИБДД.

В ходе расследования на автомобиль обвиняемого наложен арест. Дело направлено в Правдинский районный суд. Мужчине грозит наказание по части 2 статьи 264.1 УК РФ, которая предусматривает более строгую ответственность за повторное пьяное вождение.