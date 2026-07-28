Житель Правдинска снова сел пьяным за руль и попал под суд, машину арестовали

38-летний мужчина уже был судим за нетрезвое вождение. Автомобиль «Фольксваген» арестован до решения суда. В Правдинском районе перед судом предстанет 38-летний местный житель, повторно задержанный за управление автомобилем в состоянии опьянения. Как установило следствие, в посёлке Железнодорожный мужчина, уже имеющий судимость за аналогичное преступление, снова сел за руль «Фольксвагена»…