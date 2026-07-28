Жители Ростовской области потратили на товары и услуги почти 2,3 трлн рублей

Жители Ростовской области в январе—мае 2026 года приобрели товаров и услуг более чем на 2,3 трлн руб. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».