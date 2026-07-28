В Минобрнауки назвали даты окончания приемной кампании в вузы

После этих дат и до издания приказов о зачислении на бюджет по программам бакалавриата и специалитета, публикация которых произойдет 3 августа — для поступающих по квотам и для олимпиадников — и 7 августа — для поступающих по основному конкурсу, будут реализованы «Дни тишины».