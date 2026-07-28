В Минобрнауки назвали даты окончания приемной кампании в вузы

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Приемная кампания в российские вузы на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершится 29 августа, по программам магистратуры и специализированного высшего образования — 20 сентября, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
«Завершение приемной кампании на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования — 29 августа, по программам магистратуры и специализированного высшего образования — 20 сентября», — говорится в сообщении.
В Минобрнауки ранее рассказали РИА Новости, что до 1 августа принимаются согласия на зачисление от льготников, олимпиадников и поступающих на целевое обучение, до 5 августа — от поступающих по основному конкурсу.
После этих дат и до издания приказов о зачислении на бюджет по программам бакалавриата и специалитета, публикация которых произойдет 3 августа — для поступающих по квотам и для олимпиадников — и 7 августа — для поступающих по основному конкурсу, будут реализованы «Дни тишины».
В ведомстве отметили, что в этот период абитуриенты не смогут отозвать свои заявления о поступлении, а также подать и отозвать согласия на зачисление. Это позволит зафиксировать список внесенных в приказы и даст абитуриентам четкое понимание своего статуса.
Приемная кампания в вузы России стартовала 20 июня.