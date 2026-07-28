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В Санкт-Петербурге обновят участок Большого Сампсониевского проспекта

Работы проведут на отрезке протяженностью свыше двух километров.

Ремонт участка Большого Сампсониевского проспекта в Санкт-Петербурге проведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.

Специалисты обновят отрезок от улицы Смолячкова до 1-го Муринского проспекта протяженностью свыше 2 км. Они отремонтируют люки колодцев, заменят асфальт на проезжей части и тротуарах, нанесут разметку термопластиком и восстановят нарушенное благоустройство.

Большой Сампсониевский проспект играет важную роль в транспортной инфраструктуре Выборгского района. Дорога связывает проспект Энгельса с Пироговской набережной.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.