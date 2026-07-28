В Красноярске задержан участник драки на Ярыгинской набережной

В Красноярске полицейские возбудили уголовное дело после конфликта на Ярыгинской набережной. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Сообщение о драке во дворе жилого дома поступило в отдел полиции № 12 ночью 26 июля. Прибывшие на место сотрудники установили, что между несколькими ранее незнакомыми мужчинами произошел словесный конфликт, который перерос в потасовку. В результате 24-летний участник конфликта получил телесные повреждения.
Во время оперативных мероприятий полицейские установили и задержали одного из предполагаемых участников нападения. Им оказался 39-летний красноярец, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Максимальное наказание по статье составляет до 10 лет лишения свободы.
Сейчас полиция устанавливает всех участников конфликта и полную картину произошедшего.