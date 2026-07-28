В Красноярске задержан участник драки на Ярыгинской набережной

Во время оперативных мероприятий полицейские установили и задержали одного из предполагаемых участников нападения. Им оказался 39-летний красноярец, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Максимальное наказание по статье составляет до 10 лет лишения свободы.