Хирург описал негативные последствия употребления семечек с шелухой

Как уточнил Умнов, семечки даже с шелухой слишком малы, чтобы вызвать закупорку аппендикса, поэтому не стоит связывать их с аппендицитом — у этого заболевания, как правило, другие причины, связанные с закупоркой просвета аппендикса.