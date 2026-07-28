На Дону три человека погибли и 59 пострадали во время урагана

В Ростовской области подвели итоги ликвидации последствий урагана, обрушившегося на регион 25 июля. По данным регионального правительства, озвученным в ходе оперативного штаба, в результате стихии погибли три человека, ещё 59 получили различные травмы. В настоящее время 12 пострадавших остаются на лечении в больницах.
Штормовой ветер достигал скорости 33 м/с, сопровождался обильными осадками и привёл к масштабным разрушениям. Сотни улиц в городах региона оказались затоплены. Из‑за порывов ветра было повалено свыше тысячи деревьев. В муниципалитетах фиксировались перебои в подаче электроэнергии и водоснабжения.
В Ростове‑на‑Дону пострадал 28 человек, один погиб: мужчину придавило вагончиком, он скончался от потери крови во время операции. Ещё двое погибших — жители региона, которые получили смертельные травмы при проведении работ с электрооборудованием.
Среди повреждённых объектов — 16 школ, 14 детских садов, многоквартирные и частные дома. Также зафиксировано повреждение более чем 50 автомобилей.