На Дону три человека погибли и 59 пострадали во время урагана

В Ростовской области подвели итоги ликвидации последствий урагана, обрушившегося на регион 25 июля. По данным регионального правительства, озвученным в ходе оперативного штаба, в результате стихии погибли три человека, ещё 59 получили различные травмы. В настоящее время 12 пострадавших остаются на лечении в больницах.