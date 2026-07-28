Хабаровск в День Крещения Руси 2026: утренние службы, цветы и звон колоколов

Сегодня православные хабаровчане встретили День Крещения Руси. Праздник напоминает о важнейшем событии в истории страны — выборе духовного пути, который определил судьбу целого народа. Для верующих это день осмысления веры, традиций и единства. С самого утра в храмах города звучали молитвы, а когда они завершились, над Хабаровском поплыл колокольный звон — торжественный и светлый. Храмы внутри утопали в живых цветах, да и сам город в этом году особенно зеленый и нарядный.