Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровск в День Крещения Руси 2026: утренние службы, цветы и звон колоколов

Сегодня православные хабаровчане встретили День Крещения Руси. Праздник напоминает о важнейшем событии в истории страны — выборе духовного пути, который определил судьбу целого народа. Для верующих это день осмысления веры, традиций и единства. С самого утра в храмах города звучали молитвы, а когда они завершились, над Хабаровском поплыл колокольный звон — торжественный и светлый. Храмы внутри утопали в живых цветах, да и сам город в этом году особенно зеленый и нарядный.

31

Сегодня православные хабаровчане встретили День Крещения Руси. Праздник напоминает о важнейшем событии в истории страны — выборе духовного пути, который определил судьбу целого народа. Для верующих это день осмысления веры, традиций и единства. С самого утра в храмах города звучали молитвы, а когда они завершились, над Хабаровском поплыл колокольный звон — торжественный и светлый. Храмы внутри утопали в живых цветах, да и сам город в этом году особенно зеленый и нарядный.

День выдался будним, и центральные улицы не переполнены. Хабаровчане неторопливо гуляют по набережной, покупают мороженое, сидят на лавочках в тени деревьев, фотографируют цветущие клумбы и улыбаются солнцу.

Смотрим фото в День Крещения Руси 2026.