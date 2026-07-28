Выявлены 26 вариаций в структуре генов, связанных с развитием фибромиалгии

Наиболее значимые вариации были связаны с генами HTT и GPR52, которые влияют на работу нейронов и ранее уже связывались с развитием болезни Хантингтона. Также риск развития фибромиалгии растет при появлении мутаций в структуре генов CELF4, STK31 и ARHGAP15, играющих важную роль в передаче нейронами сигналов о боли. Это указывает на связь между этим заболеванием и сбоями в формировании болевых ощущений, подытожили исследователи.