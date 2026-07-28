Российские специалисты повысили точность прогнозов продолжительности жизни до 99,7%

Герман Пушкарев отметил, что большинство используемых в демографии методов расчета было разработано в прошлом веке и не учитывает современные реалии. В их основе лежит предположение, что вероятность умереть с возрастом только увеличивается. Если для взрослых людей эта закономерность работает, то у младенцев и маленьких детей ситуация совсем другая. В первый год риск смерти наиболее высокий, но затем он резко падает и к пяти годам становится минимальным. Игнорирование этой особенности приводит к искажению общих демографических показателей.