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Похож на брокколи. Небычный янтарь-самородок нашли ученые

Янтарь умеет удивлять даже там, где его добывают каждый день. На Калининградском янтарном комбинате сотрудники обнаружили необычный самородок редкой каплевидной формы.

Янтарный самородок каплевидной формы нашли под Калининградом. Камень весом 84 грамма уже стал сенсацией. Все подробности об этой находке читайте в материале «АиФ Калининград».

Как обнаружили находку.

Находку обнаружили на этапе ручной сортировки янтаря. Сотрудники обратили внимание на причудливый внешний вид самоцвета и между собой прозвали его «брокколи». Самородок имеет размер 8 на 8 сантиметров и весит 84 грамма.

Как сообщили на предприятии, с одной стороны камня сохранился характерный для капли плавный сферический натёк, а с другой янтарь абсолютно плоский. Именно это сочетание и делает образец необычным.

Калининградский янтарный комбинат входит в холдинг «РТ-Финанс» госкорпорации Ростех.

Капля, которая упала на землю.

На первый взгляд история этого янтаря кажется почти бытовой: капля смолы застыла, сохранив форму. Но на самом деле речь идёт о процессе, который происходил десятки миллионов лет назад.

По словам специалиста-геммолога Калининградского янтарного комбината Анны Дугиной, янтарные капли, как и весь балтийский янтарь, образовались около 40 миллионов лет назад. Смола реликтовых сосен стекала на ветку и под действием силы тяжести, подобно воде, приобретала сферическую форму.

Если такая капля падала в воду, она могла застыть практически в том виде, который приобрела во время падения. В случае с нынешней находкой сценарий оказался другим: капля упала на землю и поэтому стала плоской с одной стороны. При этом на образце сохранился отпечаток рельефа.

Для Анны Дугиной это первый подобный экземпляр в профессиональной практике.

Получается, необычная форма самородка — не результат обработки человеком и не случайная декоративная особенность. Её сформировали природные обстоятельства, причём очень давно. В этом и заключается одна из главных ценностей подобных находок: янтарь способен сохранять не только саму древнюю смолу, но и следы того, что происходило с ней в момент формирования.

Почему янтарь нельзя назвать «камнем».

У янтаря вообще особое положение среди самоцветов. В отличие от минералов, которые формируются в недрах Земли в результате геологических процессов, он имеет органическое происхождение. Это затвердевшая со временем смола древних деревьев, на которую воздействовали природные условия и время.

Именно поэтому янтарь способен сохранять следы далёкого прошлого. В нём находят различные природные включения и отпечатки, которые становятся своеобразными «капсулами времени». Для ювелиров это ценный материал, для художников — основа декоративных изделий, а для исследователей — возможность заглянуть в мир, существовавший десятки миллионов лет назад.

Янтарь используют в ювелирном деле, для декора интерьеров и в декоративно-прикладном искусстве. Ему также традиционно приписывают различные свойства, связанные со здоровьем: успокаивающее воздействие на нервную систему, способность укреплять иммунитет, облегчать головную и боль в горле. При этом особое место янтарь занимал и в культуре разных народов.

Янтарные украшения воспринимались не только как красивые вещи. Им приписывали роль магических амулетов, способных защищать от недугов, порчи и злых духов. Янтарь применялся и как предмет культа во время различных ритуалов.

Так что найденная под Калининградом капля интересна сразу в нескольких смыслах. Это и природная редкость, и свидетельство древнего процесса, и материал с богатой культурной историей.

Янтарь рассказывает о прошлом.

Калининградская область регулярно напоминает, что янтарь здесь — не просто сырьё для украшений. Иногда вместе с ним из земли поднимаются настоящие свидетельства далёких эпох.

Совсем недавно под Калининградом обнаружили окаменелость возрастом более 30 миллионов лет — фрагмент древней устричной колонии. Находка сохранила фрагменты раковин двустворчатых моллюсков, населявших древние морские мелководья. А ещё раньше специалисты нашли янтарь с отпечатком древнего дуба. Такие находки важны тем, что позволяют судить о природе и условиях, существовавших на территории региона миллионы лет назад.

Нынешний самородок отличается от них: в нём ценен не отпечаток древнего организма, а сама форма янтарной капли и сохранившийся след её падения. Но принцип тот же — обычный на первый взгляд кусок сырья оказывается своеобразным посланием из прошлого.

От редкой находки к ювелирному изделию.

Дальнейшая судьба экземпляра уже определена. Найденную янтарную каплю передадут художникам комбината. Из неё планируют создать ювелирное изделие.

И здесь природная форма, скорее всего, станет главным достоинством будущей работы. Камень уже получил свою историю задолго до того, как оказался в руках специалистов: десятки миллионов лет назад смола стекла с реликтовой сосны, приобрела форму капли, упала на твёрдую поверхность и сохранила след этого падения.

Теперь задачей художников является не только не потерять эту историю при обработке, а превратить её в украшение с большей ценностью.

«Солнечный камень» — ценность, за которой охотятся.

Интерес к янтарю имеет и другую сторону. Его ценность давно выходит за пределы сувенирного рынка и ювелирных витрин. Спрос на «солнечный камень» стал одной из причин существования нелегального рынка и попыток контрабандного вывоза.

Подробнее об этой проблеме мы рассказывали в материале «Янтарный коридор: контрабандисты тоннами вывозят солнечный камень в Европу».

На этом фоне особенно заметна разница между обычным сырьём и редкими экземплярами. Для промышленной добычи важны объёмы, а для специалистов и художников ценность может заключаться в уникальной форме, необычном цвете, включениях или сохранившемся природном следе.

Каплевидный янтарь весом 84 грамма как раз такой случай. Его невозможно было заранее заказать, спроектировать или повторить: форма сложилась сама, ещё в далёком прошлом.

И, пожалуй, именно в этом главная особенность янтаря. Он способен быть одновременно природным материалом, украшением, историческим свидетельством и частью человеческой культуры. А иногда достаточно одного взгляда на странный камень, чтобы понять: перед тобой не просто кусок древней смолы, а сохранившийся на миллионы лет момент из жизни давно исчезнувшего мира.

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