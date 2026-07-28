Похож на брокколи. Небычный янтарь-самородок нашли ученые

Получается, необычная форма самородка — не результат обработки человеком и не случайная декоративная особенность. Её сформировали природные обстоятельства, причём очень давно. В этом и заключается одна из главных ценностей подобных находок: янтарь способен сохранять не только саму древнюю смолу, но и следы того, что происходило с ней в момент формирования.