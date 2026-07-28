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Названы даты проведения молодежного фестиваля #ТриЧетыре

Молодежный фестиваль #ТриЧетыре пройдет в Волгограде с 11 по 13 сентября. В этом.

Молодежный фестиваль #ТриЧетыре пройдет в Волгограде с 11 по 13 сентября. В этом году его синхронизируют с празднованием Дня города.

Ведущей темой мероприятия, традиционно объединяющего десятки разножанровых площадок, станет единство народов России. Обсуждая концепцию и основное наполнение праздника молодежи, губернатор Андрей Бочаров акцентировал внимание в первой очереди на его безопасности.

— Наша общая задача, чтобы все намеченные фестивальные мероприятия прошли организованно, с обеспечением и соблюдением мер безопасности в соответствии с текущей обстановкой, — заявил на совещании Андрей Бочаров.

В первых числах сентября #ТриЧетыре проходил в Волгограде и в прошлом году. Тогда гостями масштабного фестиваля стали более 540 тысяч человек. Посмотреть лучшие фото с мероприятия и освежить воспоминания о нем можно здесь.

Напомним, что в этом году символом феста, ставшего в Волгограде уже традиционным, стали знаменитые постоялицы Мамаева кургана. Из десяти предложенных организаторами голосования вариантов горожане выбрали именно очаровательных белок.

Фото Андрея Поручаева.