Капремонт школы № 1 в Николаевске-на-Амуре завершён

Ремонтные работы проведены в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». В июне 2026 года объект был сдан, а его готовность оценил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин во время рабочей поездки в Николаевский район. Глава региона подчеркнул, что школа преобразилась, а коллектив, ученики и родители удовлетворены качеством выполненных работ.