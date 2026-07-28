Тюмень столкнулась с рекордными паводками. Фото и видео последствий

Тюмень охватили летние паводки. Река Тура выходит из берегов, уровень воды неуклонно растет. В регионе объявлен режим ЧС, а пик паводков ожидается 31 июля. Как регион справляется с паводками, читайте в материале РБК Life.
Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что паводковая ситуация остается напряженной. В связи с этим с 12:00 вторника в Тюмени и Тюменском округе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.
«Это постановление распространяется на город Тюмень и Тюменский муниципальный округ. Ранее в муниципалитетах действовали режимы повышенной готовности, но ситуация осложняется, поэтому потребовалось введение режима ЧС регионального уровня», — говорится в видеообращении к жителям региона.
По словам губернатора, летний паводок стал следствием обильных дождей. Только в Тюмени в июне выпало 2,5 месячных нормы осадков, аналогичная ситуация сложилась и в других районах, расположенных в бассейне реки Туры. В результате произошло рекордное летнее наводнение, вода вышла на пойму реки и подтопила населенные пункты.
Глава региона отметил, что постановлением определены населенные пункты и адреса, вошедшие в зону чрезвычайной ситуации. Жители, проживающие по этим адресам, смогут получить единовременную материальную помощь в размере 15 675 ₽ По мере подъема воды перечень подтопленных адресов будет дополняться. После завершения паводка специальные комиссии обследуют жилые помещения. В случае полной утраты имущества гражданам выплатят 156 тыс. руб., при частичной утрате — 78 тыс. руб.
Ситуация начала обостряться еще 26 июля. Тогда мэр Тюмени Максим Афанасьев сообщил, что уровень воды поднялся до 859 см — превышение критической отметки в 850 см, при которой начинается неблагоприятное гидрологическое явление. За сутки уровень воды в реке поднялся на 13 см.
Работа городских служб по откачке воды и сооружению насыпи в Тюмени, 28 июля 2026 года.
(Фото: @mv_afanasev / Telegram) Работа городских служб по откачке воды и сооружению насыпи в Тюмени, 28 июля 2026 года.
(Фото: @mv_afanasev / Telegram) Работа городских служб по откачке воды и сооружению насыпи в Тюмени, 28 июля 2026 года.
(Фото: @mv_afanasev / Telegram) Работа городских служб по откачке воды и сооружению насыпи в Тюмени, 28 июля 2026 года.
(Фото: @mv_afanasev / Telegram).
Афанасьев напомнил, что максимальный уровень воды за всю историю наблюдений зафиксировали в 1979 году — 915 см, а высокие показатели также отмечали в 1998 году (871 см) и в 2016 году (868 см).
27 июля уровень воды в Туре достиг 872 см, поднявшись за сутки еще на 13 см. Критической специалисты называют отметку 948 см — при таком уровне возможно подтопление населенных пунктов, жилых домов и объектов экономики. По прогнозу Единого центра оперативного реагирования Тюмени, пик паводка ожидается с 31 июля по 3 августа, когда вода может подняться до 890−910 см.
Фото: bunakova_ekaterina_/ Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
Одновременно местные жители жалуются на неприятный запах воды, который возник на фоне паводков. В «Росводоканале Тюмень» объяснили это редким природным явлением: паводок принес в реку большое количество органических веществ, из-за чего снизилось содержание кислорода в воде и изменился ее запах. Роспотребнадзор заявляет о соответствии воды нормам безопасности, но ранее рекомендовал кипятить воду или покупать бутилированную.
Отдельно власти решают проблему у жилого комплекса «Колумб», где ранее жители не могли пройти к остановке из-за подтопления — там организовали откачку воды и построили насыпь. Специалисты продолжают мониторить семь наиболее уязвимых территорий, а пассажиры самолетов публикуют в соцсетях кадры масштабных затоплений в Тюмени с высоты.
Паводок затронул не только сам город, но и весь Тюменский район, где ввели режим повышенной готовности. Под водой оказался приют для животных на Лесобазе, а десятки участков в селе Коняшино затопило настолько, что добраться до них можно было только на лодке — вода поднялась выше пояса.
Фото: darya_scherbakovaa / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности для Тюменской области: у села Нижняя Тавда возможно достижение критерия «половодье» в 950 см, а в Тюмени пик паводка ожидается с 28 по 31 июля, после чего вода должна пойти на спад.
Наводнения в Китае.
Ранее в результате наводнений, вызванных тайфуном «Майсак», пострадал Гуанси-Чжуанский автономный район — крупнейший центр коммерческого разведения змей в Китае. Здесь фермеры выращивают около 30 млн рептилий, которых используют в традиционной медицине, а также для получения кожи и мяса. Потоки воды унесли со змеиных ферм сотни рептилий, на свободе оказались не менее 900 змей, в том числе ядовитые кобры.
Местные СМИ сообщили о смерти женщины из города Хэнчжоу в провинции Гуанси — ее укусила змея, а добраться до больницы она смогла только после долгой дороги из-за перекрытых трасс. Еще один случай произошел с мужчиной, которого укусила змея во время уборки в доме, пострадавшем от наводнения. Он с трудом добрался до больницы, так как высокий уровень паводковых вод перекрыл доступ к медицинскому учреждению.
Кроме того, потоки воды унесли свыше 100 животных из зоопарка в городском округе Гуйган. В среду руководство зоопарка опубликовало экстренное обращение к местным жителям с просьбой помочь найти пропавших животных. Среди тех, кого пока не удалось обнаружить, — две зебры, два страуса и 30 павлинов. По предварительным оценкам, наводнение нанесло зоопарку ущерб в размере 4 млн юаней (около 44,6 млн руб.).
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