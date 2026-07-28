Тюмень столкнулась с рекордными паводками. Фото и видео последствий

Паводок затронул не только сам город, но и весь Тюменский район, где ввели режим повышенной готовности. Под водой оказался приют для животных на Лесобазе, а десятки участков в селе Коняшино затопило настолько, что добраться до них можно было только на лодке — вода поднялась выше пояса.